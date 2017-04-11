Неймар отримав три матчі дискваліфікації і не зіграє проти Реала

Нападник Барселони Неймар дискваліфікований на три гри Ла Ліги за іронічні оплески в сторону арбітра після свого вилучення в матчі 31-го туру з Малагою.

Таке рішення прийняла дисциплінарна комісія після розгляду даного епізоду. Раніше повідомлялося, що Барселона, швидше за все, подасть апеляцію на це рішення.

Через триматчеву дискваліфікацію Неймар не допоможе каталонській команді в матчах з Реалом Сосьєдадом (15 квітня), мадридським Реалом (23 квітня) і Осасуною (26 квітня), пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Неймар став третім бразильцем, який забив за Барселону 100 голів.