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32 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]11.04.2017 20:12
Неймар отримав три матчі дискваліфікації і не зіграє проти Реала
Нападник Барселони Неймар дискваліфікований на три гри Ла Ліги за іронічні оплески в сторону арбітра після свого вилучення в матчі 31-го туру з Малагою.
Таке рішення прийняла дисциплінарна комісія після розгляду даного епізоду. Раніше повідомлялося, що Барселона, швидше за все, подасть апеляцію на це рішення.
Через триматчеву дискваліфікацію Неймар не допоможе каталонській команді в матчах з Реалом Сосьєдадом (15 квітня), мадридським Реалом (23 квітня) і Осасуною (26 квітня), пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Неймар став третім бразильцем, який забив за Барселону 100 голів.
|Неймар
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_ 11.04.2017 20:21
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