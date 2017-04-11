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11.04.2017  21:20

У Дортмунді вибухнула бомба поруч з автобусом Боруссії, матч з Монако перенесено

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією і Монако перенесено на 12-е квітня.

Причиною тому став вибух бомби поруч з автобусом дортмундської команди, в результаті якого постраждала одна людина.

Інцидент трапився за кілька годин до початку матчу, бомба була закладена поряд з готелем, де базувалася команда.

За інформацією клубу, постраждав захисник Марк Бартра, він доставлений в лікарню.

Чому стався вибух, на даний момент не ясно, проте за попередньою інформацією, його кваліфікували як терористичний акт.
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