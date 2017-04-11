У Дортмунді вибухнула бомба поруч з автобусом Боруссії, матч з Монако перенесено

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією і Монако перенесено на 12-е квітня.

Причиною тому став вибух бомби поруч з автобусом дортмундської команди, в результаті якого постраждала одна людина.

Інцидент трапився за кілька годин до початку матчу, бомба була закладена поряд з готелем, де базувалася команда.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 квітня 2017 р.

За інформацією клубу, постраждав захисник Марк Бартра, він доставлений в лікарню.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 квітня 2017 р.

Чому стався вибух, на даний момент не ясно, проте за попередньою інформацією, його кваліфікували як терористичний акт.