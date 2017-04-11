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11.04.2017
489 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 23:35
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Ювентус обіграв Барселону
Ліга чемпіонів сезон 2016/2017
1/4 фінала
Перші матчі
11 квітня
Ювентус - Барселона 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Дібала (7), 2:0 - Дібала (22), 3:0 - Кьєлліні (55)
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