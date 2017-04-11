Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті. Онлайн-коментар матчу

85' - Лестер чекає на шанс, поки у повному складі обороняються "лиси" від атак "матрацників", які явно хочу забити 2-й, але поки без результату

83' - Арбітр матчу вилучив когось із помічників Шекспіра, незрозумілий епізод, якісь суперечки

81' - Затяжна позиційна атака Атлетико завершилася подачею у карний від Хуанфрана, але точно в руки Шмейхелю, який без проблем заволодів м'ячем

78' - Корреа з лінії карного пробивав, але неточний вийшов постріл - пішов м'яч далеко від воріт Шмейхеля

77' - Лестер також робить заміну, замість Варді вийшов на поле Слімані

75' - Томас змінив на полі Торреса

73' - Грізманн після передачі з Торресом з правого флангу гостро прострілював на Корреа, але той не встиг замкнути цю передачу - Шмейхель вже відіграний був

72' - Томас Партей готується вийти на поле, побачимо кого він змінить трохи згодом

70' - Годін в атаці правила на Гуті порушив, штрафний для Лестера

68' - Нічого цікавого не відбулося після виходу Корреа на полі, затишшя у матчі, багато боротьби у центрі поля

65' - Анхель Корреа вийшов на поле замість Карраско

65' - Штрафний небезпечний заробили господарі поля, але цим не скористалися, подачу Грізманна виносять захисники Лестера, контратака якого також не увінчалася успіхом

63' - Лестер свою гру не змінив, поки нічого небезпечного попереду створити гравці Шекспіра не можуть

61' - Атака у відповідь від господарів поля, вибрався Торрес на ударну позицію, але в останній момент послизнувся і впав, пробивши занадто неточно!

60' - Мареза збили у карному, але летів на ногу алжирець, сподіваючись на пенальті. Еріксон цього разу вирішив обійтися без жовтої, за симуляцію звісно

59' - Грізманн виконав подачу зі штрафного у карний, але нічим небезпечним для Шмейхеля в компанії це не завершилося

58' - Гут жовту картку отримав, пропустить німець матч-відповідь в Англії

57' - Ну майже не змінився малюнок гри у порівнянні з першим таймом

55' - Гут двічі намагався пробити після вкидання ауту, але блокуються ці постріли, третій удар наносив Марез, але алжирець вже пробив повз ворота! Доволі далеко вкидає аути Фухс - це дуже небезпечна зброя в арсеналі Лестера

54' - Невисокий темп на цю хвилину матчу. Атлетико більше з м'ячем, але поки без гостроти біля воріт Шмейхеля

50' - Габі виконав зі штрафного подачу у карний, але надійно відборолися оборонці "лисиць", вибивши м'яч подалі від воріт!

49' - Беналуан зірвав атаку господарів поля, отримав за це жовту картку

48' - Атлетико штрафний заробив. Не дійшла справа до удару, а потім на підборі Хуанфран в атаці порушив правила

46' - Шекспір у перерві заміну зробив, Кінг змінив на полі Оказакі

46' - Розпочався другий тайм матчу Атлетико - Лестер

45' - Нічого не компенсував арбітр у першому таймі. Пішли команди на перерву

44' - Не ризикують команди перед перервою. Варді в атаці правила порушив, нічого кримінального

42' - Обмінялися черговими атаками команди, цього разу без ударів обійшлося

40' - Олбрайтон завдав дальнього удару, занадто неточно пробив хавбек "лисиць" - від воріт для господарів поля

39' - Лестер дві хвилини провів на половині поля суперника, але нічого небезпечного не створив

37' - Коке дуже небезпечно пробив з-за меж карного! Поруч з 9-ткою воріт пролетів м'яч після удару півзахисника Атлетико! Шмейхель б там не допоміг!

35' - Марез з власної половини поля класно прорвався, обіграв двох гравців Атлетико, але зупинився на Саулі, який правила проти нього порушив

34' - Такий собі сумбурний футбол пішов, багато м'яч не тримається у якоїсь із команд

31' - Варді двох обіграв на половині поля суперника, але зупинив його Сауль. Апелював англійський нападник на порушення правил з боку гравця Атлетико, але арбітр залишився при власній думці

29' - Олбрайтон отримав жовту за той фол на Грізманні

28' - Холоднокровно розвів м'яч і Шмехейля по різних кутах француз - 1:0 на користь іспанського клубу!

27' - Охо! Пенальті у ворота Лестера! Грізманн втік з власної половині поля, на крейсерній швидкості увірвався у карний, де його збили на лінії...А штрафний повинен був бути

25' - Так, заспокоїлися трохи "матрацники", віддали м'яч супернику у середині тайму

24' - Варді в атаці правила порушив, тактичний фол з боку нападника Лестера, адже Атлетико міг розгорнути швидку контратаку

23' - Торрес в офсайді опинився

21' - Лестер щось схоже на позиційну атаку провів, відбувся навіс у карний суперника. однак там спокійно захисники іспанського клубу розібралися і винесли м'яч

19' - 120 на 30 по кількості точних пасів попереду Атлетико на цю хвилину матчу

17' - Лестер навіть не намагається грати у футбол, лише на відбій грають "лиси". Ну з такою грою це може призвести до поганих наслідків

15' - Сауль завдав тепер дальнього удару, також вище воріт! Багато б'є Атлетико по воротах суперника...Лестер поки змушений лише оборонятися

13' - Торрес з лівої ноги знову несильно пробив, і знову точно в руки Шмейхелю пішов м'яч. Поки не йдуть удари у Фернандо

13' - Затяжна позиційна атака господарів поля завершилася дальнім ударом Грізманна - над поперечкою воріт полетів м'яч після пострілу французького нападника!

10' - Хуанфран з правого флангу виконав навіс у карний, але нікого з партнерів його біля воріт Шмехеля не опинилося

8' - Хут невпевнено зіграв у карному, зрізав м'яч точно на ногу Карраско, який зльоту пробив повз ворота! Ох могло на горіхи дістатися німецького захиснику від Шмейхеля!

6' - Коке знову опинився на ударній позиції, цього разу Фухс заблокував удар хавбека Атлетико!

5' - Коке! Розрядив гармату з-за меж карного, Шмехель не готовий був до такого розвитку подій, однак м'яч влучив у каркас воріт! Потужно почали "матрацники"!

4' - Грізманн з Торресом обігралися, у підсумку іспанець завдав удару низом з гострого кута, але точно в руки Шмейхелю!

3' - Лестер відповів сольним проходом у виконанні Варді, однак його простріл з лівого флангу адресату не знайшов

2' - Карраско простріл виконав гострий у карний з правого флангу, однак Ндіді в останній момент блокує цю передачу

2' - Атлетико на правах господарів поля заволодів м'ячем, але поки без загострення на половині поля англійського клубу

1' - Доброго вечора, шановні читачі Чемпіна! Перший матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів Атлетико - Лестер розпочався!