103 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 22:05 - Сhampion.com.ua
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
|
Баварія
|
Реал
0
Склади команд
— 0
Читай також
Останні публікації
12.04.2017 - Сhampion.com.ua
Футбол
Футбол
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчуПочаток 12 квітня о 19:45
11.04.2017 - Сhampion.com.ua
Футбол
Футбол
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Ювентус - Барселона. 3:0. Знову на межі вильотуПочаток 11 квітня о 21:45
11.04.2017 - Сhampion.com.ua
Футбол
Футбол
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчуПочаток 12 квітня о 21:45
11.04.2017
|
12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua