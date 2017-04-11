Ватцке: Тухель в шоці, але не постраждав

Вибух біля автобуса Боруссії стався з боку, де сидів головний тренер команди Томас Тухель.

Про це розповів виконавчий директор дортмундської Боруссії Ханс-Йоахім Ватцке.

За слова керівника клубу, фахівець, як і всі гравці, в шоці, але він не поранений.

Марк Бартра постраждав більше за інших, і був відправлений у госпіталь. У гравця травмована рука, пише ua-football.com.