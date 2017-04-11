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11.04.2017
381 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 22:24
Ватцке: Тухель в шоці, але не постраждав
Вибух біля автобуса Боруссії стався з боку, де сидів головний тренер команди Томас Тухель.
Про це розповів виконавчий директор дортмундської Боруссії Ханс-Йоахім Ватцке.
За слова керівника клубу, фахівець, як і всі гравці, в шоці, але він не поранений.
Марк Бартра постраждав більше за інших, і був відправлений у госпіталь. У гравця травмована рука, пише ua-football.com.
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