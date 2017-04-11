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11.04.2017
600 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 22:28
Поліція Дортмунда: Біля автобуса Боруссії сталися три вибухи
Біля автобуса дортмундської Боруссії сталися три вибухи.
Цю інформацію підтвердила місцева поліція.
#Explosion #Dortmund— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 квітня 2017 р.
Wir können bestätigen, dass es im Bereich des @BVB Mannschaftsbusses insgesamt drei Explosionen gegeben hat.
В результаті інциденту постраждав захисник Марк Бартра, який потрапив у лікарню з незначними ушкодженнями руки.
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