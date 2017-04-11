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11.04.2017  22:28

Поліція Дортмунда: Біля автобуса Боруссії сталися три вибухи

Біля автобуса дортмундської Боруссії сталися три вибухи.

Цю інформацію підтвердила місцева поліція.

В результаті інциденту  постраждав захисник Марк Бартра, який потрапив у лікарню з незначними ушкодженнями руки.
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