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11.04.2017
244 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 22:55
Вболівальники Монако підтримали Дортмунд
Вболівальники Монако підтримали Боруссію після інциденту з вибухами біля автобуса.
Фани, які зібралися на стадіоні, підтримали своїх суперників і проскандували "Дортмунд! Дортмунд!".
Раніше повідомлялося, що у захисника Боруссії Бартри незначні ушкодження руки.
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