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11.04.2017  23:10

Піщек: Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі

Вибух біля автобуса Боруссії стався, коли гравці проходили повз припарковані автомобілі.

Про це розповів захисник клубу Лукаш Піщек.

"Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі. Зараз все в порядку. В результаті вибуху у Бартри травмована рука, його відвезли в лікарню", - розповів гравець журналісту Томашу Влодарчику.

Раніше повідомлялося, що вболівальники Монако підтримали Дортмунд.
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