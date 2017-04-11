Піщек: Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі

Вибух біля автобуса Боруссії стався, коли гравці проходили повз припарковані автомобілі.

Про це розповів захисник клубу Лукаш Піщек.

Odpisal mi #Piszczek "Jak przejeżdżaliśmy obok miedzy autami a płotem wybuchła bomba. Wszystko ok. Bartra ma rozcięta rękę. W szpitalu." — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 11 квітня 2017 р.

"Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі. Зараз все в порядку. В результаті вибуху у Бартри травмована рука, його відвезли в лікарню", - розповів гравець журналісту Томашу Влодарчику.

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