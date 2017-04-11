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11.04.2017
301 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]11.04.2017 23:10
Піщек: Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі
Вибух біля автобуса Боруссії стався, коли гравці проходили повз припарковані автомобілі.
Про це розповів захисник клубу Лукаш Піщек.
Odpisal mi #Piszczek "Jak przejeżdżaliśmy obok miedzy autami a płotem wybuchła bomba. Wszystko ok. Bartra ma rozcięta rękę. W szpitalu."— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 11 квітня 2017 р.
"Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі. Зараз все в порядку. В результаті вибуху у Бартри травмована рука, його відвезли в лікарню", - розповів гравець журналісту Томашу Влодарчику.
Раніше повідомлялося, що вболівальники Монако підтримали Дортмунд.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
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