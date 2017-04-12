The Sun: Арсенал підготував для Венгера новий контракт на два роки

Керівництво лондонського Арсеналу має намір продовжити контракт з головним тренером команди Арсеном Венгером.

І це, незважаючи на незадовільні результати, стверджує The Sun.

Повідомляється, що "каноніри" вже підготували угоду для фахівця на два роки.

За цей час він також повинен знайти собі наступника.

За даними джерела, контракт буде продовжений навіть у тому випадку, якщо Арсенал не потрапить у Лігу Чемпіонів за підсумками сезону.

Нагадаємо, після фіаско у крайньому турі АПЛ від Крістал Пелас фани Арсеналу кричали гравцям, що вони не гідні носити футболки клубу.

Зауважимо, опитування показало, що 78% фанатів лондонського клубу хочуть відходу Венгера.