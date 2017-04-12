Монако запропонувало перенести матч з Боруссією на 15-те квітня

Керівництво Монако запропонувало перенести проведення чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії з середи на суботу.

Про це повідомляє L’Equipe.

У Монако не вважають правильним проведення гри на наступний день після вибухів.

За інформацією видання, директор клубу з комунікацій Бруно Скропета подав до УЄФА заяву про перенесення матчу на суботу.

Заяву повинні розглянути сьогодні опівдні за місцевим часом.

"Можливо, не найкраще рішення грати на наступний день після інциденту такого масштабу", - сказав принц Монако Альбер II, слова якого наводить Трибуна.

Нагадаємо, у Дортмунді вибухнула бомба поруч з автобусом Боруссії, матч з Монако було перенесено.

А захиснику дортмундців Марку Бартрі успішно зробили операцію після вибуху