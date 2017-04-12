Болбат відсудив у Металіста 3,3 млн гривень

Півзахисник Локерена Сергій Болбат виграв суд у харківського Металіста.

7 лютого 2017 року Комінтернівський суд Харкова частково задовольнив позов екс-гравця Металіста.

За інформацією Футбол 24, мова йде про позов Сергія Болбата до харківського клубу.

Гравець Локерена просив зобов'язати Металіст провести повний розрахунок по зарплаті у відповідності до контракту (який був укладений 29 серпня 2014 року строком до 31 травня 2015 року) та договору про порядок та умови сплати винагороди у розмірі 800 тис. грн. та 195 тис. 686 дол. США, а також сплатити на його користь середній заробіток за весь час затримки проведення повного розрахунку при звільненні у розмірі 503 тис. доларів США.

Суд вирішив стягнути з ПАТ ФК "Металіст на користь Сергія Болбата 3 млн 315 тис. грн.