Хочолава: В Шахтарі буду основним захисником замість Кучера
Новачок Шахтаря Давід Хочолава стане основним захисником донецького клубу, який повинен змінити на центральній позиції Олександа Кучера.
У цьому впевнений сам грузинський легіонер, який прокоментував свій трансфер у стан "гірників".
Зазначимо, що Хочолава приєднається до Шахтаря із сезону-2017/18.
"Насправді переговори з Шахтарем йшли впродовж тривалого часу. Була досягнута домовленість про те, що я перейду в донецький клуб у червні. Я розмовляв з Шахтарем про мою роль в команді. Швидше за все, я буду основним захисником і посяду місце Олександра Кучера", - повідомив він.
"Звісно, остаточне рішення буде приймати головний тренер, але не думаю, що сидітиму на лавці запасних. Я дуже хотів би отримати досвід гри в Лізі чемпіонів. 5-річний контракт з Шахтарем мені дає таку можливість", – цитує Хочолаву Футбол 24 з посиланням на Sportall.ge.
Як відомо, захисник підписав контракт з донецьким клубом терміном на 5 років.
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12.04.2017
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