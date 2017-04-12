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12.04.2017  11:01

Хочолава: В Шахтарі буду основним захисником замість Кучера

Новачок Шахтаря Давід Хочолава стане основним захисником донецького клубу, який повинен змінити на центральній позиції Олександа Кучера.

У цьому впевнений сам грузинський легіонер, який прокоментував свій трансфер у стан "гірників".

Зазначимо, що Хочолава приєднається до Шахтаря із сезону-2017/18.

"Насправді переговори з Шахтарем йшли впродовж тривалого часу. Була досягнута домовленість про те, що я перейду в донецький клуб у червні. Я розмовляв з Шахтарем про мою роль в команді. Швидше за все, я буду основним захисником і посяду місце Олександра Кучера", - повідомив він.

"Звісно, остаточне рішення буде приймати головний тренер, але не думаю, що сидітиму на лавці запасних. Я дуже хотів би отримати досвід гри в Лізі чемпіонів. 5-річний контракт з Шахтарем мені дає таку можливість", – цитує Хочолаву Футбол 24 з посиланням на Sportall.ge.

Як відомо, захисник підписав контракт з донецьким клубом терміном на 5 років.
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