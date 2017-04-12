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346 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 11:12
Фани Боруссії Д надали безкоштовний притулок уболівальникам Монако. ФОТО
Після перенесення матчу 1/4 футбольної Ліги Чемпіонів між дортмундською Боруссією і Монако через вибух біля автобуса німецького клубу, фанати команди гостей отримали запрошення від місцевих уболівальників переночувати у них вдома, щоб мати можливість відвідати перенесену на 12 квітня гру.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Монако у Твіттер.
Мешканці Дортмунда відкрили двері своїх будинків, запустивши хештег #bedforawayfans (нічліг для гостьових вболівальників, - ред.).
Акцію підтримав офіційний твіттер Боруссії.
👍👏Das ist Fussball ! #BVBASM #BedForAwayFans @BVB pic.twitter.com/9qP1Pek9V8— AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г.
👍 Thanks to all the fans in and around Dortmund for making #bedforawayfans possible last night! #bvbasm https://t.co/48znPI9N80— Borussia Dortmund (@BVB) 12 апреля 2017 г.
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