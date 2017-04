Фани Боруссії Д надали безкоштовний притулок уболівальникам Монако. ФОТО

Після перенесення матчу 1/4 футбольної Ліги Чемпіонів між дортмундською Боруссією і Монако через вибух біля автобуса німецького клубу, фанати команди гостей отримали запрошення від місцевих уболівальників переночувати у них вдома, щоб мати можливість відвідати перенесену на 12 квітня гру.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Монако у Твіттер.

Мешканці Дортмунда відкрили двері своїх будинків, запустивши хештег #bedforawayfans (нічліг для гостьових вболівальників, - ред.).

Акцію підтримав офіційний твіттер Боруссії.

👍 Thanks to all the fans in and around Dortmund for making #bedforawayfans possible last night! #bvbasm https://t.co/48znPI9N80