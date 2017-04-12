Наступний чемпіонат УПЛ стартує 22 липня

Найближчим часом в клуби УПЛ будуть спрямовані три варіанти календаря матчів майбутнього сезону.

У всіх розкладах значиться одна дата: чемпіонат України розпочнеться 22 липня 2017 року.

При цьому закінчити сезон потрібно не пізніше 20 травня 2018 року - такі вимоги ФІФА в рік проведення чемпіонату світу.

Цікаво, що в минулому році УПЛ теж стартувала 22 липня, але закінчення першості планується на 31 травня.

Тепер календар потрібно максимально стискати, при цьому існує думка про необхідність додати матчі плей-офф за вихід в Лігу Європи, пише Команда№1.