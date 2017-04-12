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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 11:58
Наступний чемпіонат УПЛ стартує 22 липня
Найближчим часом в клуби УПЛ будуть спрямовані три варіанти календаря матчів майбутнього сезону.
У всіх розкладах значиться одна дата: чемпіонат України розпочнеться 22 липня 2017 року.
При цьому закінчити сезон потрібно не пізніше 20 травня 2018 року - такі вимоги ФІФА в рік проведення чемпіонату світу.
Цікаво, що в минулому році УПЛ теж стартувала 22 липня, але закінчення першості планується на 31 травня.
Тепер календар потрібно максимально стискати, при цьому існує думка про необхідність додати матчі плей-офф за вихід в Лігу Європи, пише Команда№1.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
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