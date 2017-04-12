Вхід на матч 25-го туру УПЛ Волинь - Зірка буде вільним

ФК Волинь вирішив зробити вхід на матч із Зіркою вільним.

Цей поєдинок, нагадаємо, має відбутися 16 квітня, на Великдень.

Причиною стало те, що вболівальники через свято не проявлять великого інтересу до футболу і проігнорують поєдинок.

Тому луцький клуб віддав перевагу заманити людей на трибуни безкоштовним видовищем, пише FootBoom.

Відзначимо, що раніше стало відомо про подібну ініціативу з боку Олександрії, яка виїзний матч проти Чорноморця проведе на своєму домашньому стадіоні.

Цей поєдинок також відбудеться 16 квітня, а вболівальники зможуть потрапити на трибуни, сплативши символічну ціну - 1 копійку.

Зауважимо, що поєдинок в Луцьку розпочнеться о 14:00, а в Олександрії - о 17:00.