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12.04.2017  12:44

BBC: Фанати Лестера побиті поліцією в Мадриді без причини. ВІДЕО

Фанати Лестера прибули до Мадрида на матч команди проти Атлетико за день до гри.

Англійці спокійно прогулювались містом у атрибутиці Лестера, але стали жертвами побиття місцевих поліцейських.

Вболівальники отримали удари кийками по голові і тілу абсолютно без причини, пише Футбол 24 з посиланням на ВВС.

Відео з місця події опублікував британський журналіст Філ Маккі.
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