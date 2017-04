BBC: Фанати Лестера побиті поліцією в Мадриді без причини. ВІДЕО

Фанати Лестера прибули до Мадрида на матч команди проти Атлетико за день до гри.

Англійці спокійно прогулювались містом у атрибутиці Лестера, але стали жертвами побиття місцевих поліцейських.

Вболівальники отримали удари кийками по голові і тілу абсолютно без причини, пише Футбол 24 з посиланням на ВВС.

Відео з місця події опублікував британський журналіст Філ Маккі.

Spanish Police charged a few @LCFC fans in Plaza Mayor pic.twitter.com/FAtAiZBgCZ

Some of the riot police in Plaza Mayor #Madrid tonight pic.twitter.com/acdDlBmwe5