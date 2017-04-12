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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 12:44
BBC: Фанати Лестера побиті поліцією в Мадриді без причини. ВІДЕО
Фанати Лестера прибули до Мадрида на матч команди проти Атлетико за день до гри.
Англійці спокійно прогулювались містом у атрибутиці Лестера, але стали жертвами побиття місцевих поліцейських.
Вболівальники отримали удари кийками по голові і тілу абсолютно без причини, пише Футбол 24 з посиланням на ВВС.
Відео з місця події опублікував британський журналіст Філ Маккі.
Spanish Police charged a few @LCFC fans in Plaza Mayor pic.twitter.com/FAtAiZBgCZ— Phil Mackie (@philmackie) 11 квітня 2017 р.
Some of the riot police in Plaza Mayor #Madrid tonight pic.twitter.com/acdDlBmwe5— Phil Mackie (@philmackie) 11 квітня 2017 р.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
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