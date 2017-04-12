Олімпік на домашній матч проти Шахтаря у Києві продаватиме квитки за 20-30 грн

У суботу, 15 квітня, Олімпік проведе свій перший домашній матч другого етапу УПЛ-2016/17.

У Києві, на стадіоні Динамо ім. Лобановського, відбудеться донецьке дербі.

У межках 25-го туру Олімпік зустрінеться із Шахтарем. Початок матчу - о 17:00, інформує офіційний сайт "олімпійців".

Продаж квитків на цей матч буде здійснюватися у день гри у касах стадіону, які відкриються з 10:00.

Квитки представлені у двох цінових категоріях - 20 і 30 гривень.

Нагадаємо, Суркіс дозволив Олімпіку грати домашні матчі на стадіоні імені Лобановського.