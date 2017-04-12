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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 16:03
Олімпік на домашній матч проти Шахтаря у Києві продаватиме квитки за 20-30 грн
У суботу, 15 квітня, Олімпік проведе свій перший домашній матч другого етапу УПЛ-2016/17.
У Києві, на стадіоні Динамо ім. Лобановського, відбудеться донецьке дербі.
У межках 25-го туру Олімпік зустрінеться із Шахтарем. Початок матчу - о 17:00, інформує офіційний сайт "олімпійців".
Продаж квитків на цей матч буде здійснюватися у день гри у касах стадіону, які відкриються з 10:00.
Квитки представлені у двох цінових категоріях - 20 і 30 гривень.
Нагадаємо, Суркіс дозволив Олімпіку грати домашні матчі на стадіоні імені Лобановського.
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