Офіційно: Кристал отримає технічні поразки у весняній частині Другої ліги

Рада ліг ПФЛ ухвалила рішення про виключення херсонського Кристалу зі свого складу

Кристал провів 19 матчів у 34-х турах, що складає більш як 50% від загальної кількості, інформує офіційний сайт ПФЛ.

Таким чином, команді з Херсону буде зараховано технічні поразки у матчах весняної частини змагань (-:+) , а командам-суперницям зараховуються технічні перемоги (+:-).

Свої три очки у турнірній таблиці вже отримали Жемчужина, Мир і Поділля.

Нагадаємо, головною причиною зняття ФК Кристал є складна фінансова та політична ситуація.