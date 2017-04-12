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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 16:42
Офіційно: Кристал отримає технічні поразки у весняній частині Другої ліги
Рада ліг ПФЛ ухвалила рішення про виключення херсонського Кристалу зі свого складу
Кристал провів 19 матчів у 34-х турах, що складає більш як 50% від загальної кількості, інформує офіційний сайт ПФЛ.
Таким чином, команді з Херсону буде зараховано технічні поразки у матчах весняної частини змагань (-:+) , а командам-суперницям зараховуються технічні перемоги (+:-).
Свої три очки у турнірній таблиці вже отримали Жемчужина, Мир і Поділля.
Нагадаємо, головною причиною зняття ФК Кристал є складна фінансова та політична ситуація.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
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