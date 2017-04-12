Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Шахтар на матчі єврокубків може повернутися до Львова
У вибуху біля автобусу Боруссії підозрюють двох ісламістів, один вже затриманий
14-ть top клубів Європи зіграють на International Champions Cup
Офіційно: Кристал отримає технічні поразки у весняній частині Другої ліги
УЄФА посилить заходи безпеки на матчах 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
Олімпік на домашній матч проти Шахтаря у Києві продаватиме квитки за 20-30 грн
Новини
18:24
Футбол. Шахтар на матчі єврокубків може повернутися до Львова
18:09
Футбол. У вибуху біля автобусу Боруссії підозрюють двох ісламістів, один вже затриманий
17:50
Автоспорт. FIA запропонувала новий захист для голови у Формулі 1. ФОТО
17:33
Футбол. 14-ть top клубів Європи зіграють на International Champions Cup
17:10
Бокс. Бій Соса - Ломаченко отримав найбільші рейтинги у 2017 році
16:42
Футбол. Офіційно: Кристал отримає технічні поразки у весняній частині Другої ліги
16:30
Інше. Рада визнала бойовий гопак, хортинг і спас національними видами спорту в Україні
16:18
Інше. Затримано першого підозрюваного у вибухах біля автобуса дортмундської Боруссії
16:11
Футбол. УЄФА посилить заходи безпеки на матчах 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
16:03
Футбол. Олімпік на домашній матч проти Шахтаря у Києві продаватиме квитки за 20-30 грн
Усі новини
132 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
12.04.2017  17:33

14-ть top клубів Європи зіграють на International Champions Cup

Став відомий склад учасників і календар традиційного літнього турніру International Champions Cup або Міжнародного Кубку чемпіонів. Матчі пройдуть в США, Китаї і Сінгапурі.

Участь в турнірі візьмуть 14 клубів: ПСЖ (Франція), Реал, Барселона (обидва - Іспанія), Челсі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал (усі - Англія), Рома, Ювентус, Мілан, Інтер (усі - Італія), Баварія, Боруссія Дортмунд (обидва - Німеччина).
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.04.2017

Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
Початок 12 квітня о 21:45
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті. Онлайн-коментар матчу
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter