14-ть top клубів Європи зіграють на International Champions Cup

Став відомий склад учасників і календар традиційного літнього турніру International Champions Cup або Міжнародного Кубку чемпіонів. Матчі пройдуть в США, Китаї і Сінгапурі.

Участь в турнірі візьмуть 14 клубів: ПСЖ (Франція), Реал, Барселона (обидва - Іспанія), Челсі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал (усі - Англія), Рома, Ювентус, Мілан, Інтер (усі - Італія), Баварія, Боруссія Дортмунд (обидва - Німеччина).