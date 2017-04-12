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132 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 17:33
14-ть top клубів Європи зіграють на International Champions Cup
Став відомий склад учасників і календар традиційного літнього турніру International Champions Cup або Міжнародного Кубку чемпіонів. Матчі пройдуть в США, Китаї і Сінгапурі.
Участь в турнірі візьмуть 14 клубів: ПСЖ (Франція), Реал, Барселона (обидва - Іспанія), Челсі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал (усі - Англія), Рома, Ювентус, Мілан, Інтер (усі - Італія), Баварія, Боруссія Дортмунд (обидва - Німеччина).
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
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