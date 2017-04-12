У вибуху біля автобусу Боруссії підозрюють двох ісламістів, один вже затриманий

Генпрокуратура підозрює двох ісламістів в здійсненні вибухів біля автобуса Боруссії в Дортмунді, один з них затриманий.

За попередніми даними, три вибухи невеликої потужності були зроблені за допомогою телефону, передає Mirror.

Раніше поряд з місцем вибуху в Дортмунді було виявлено лист, який починався словами "В ім'я Аллаха, Милостивого, милосердного"!. Де також згадується теракт 19 грудня на різдвяному ярмарку у Берліні.

Також слідчі вивчають ще одно лист, знайдений недалеко від місця вибуху.

В результаті вибуху постраждав захисник Боруссії Марк Бартра. Футболіста госпіталізували з переломом кістки і чужорідним предеметом в тілі.

Нагадаємо, що в Дортмунд у вівторок, 11 квітня, вибухнула бомба поруч з автобусом Боруссії, матч з Монако перенесено.