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12.04.2017  21:35 - Сhampion.com.ua

Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія програла Монако, Реал грає з Баварією, Атлетико з Лестером

Ліга Чемпіонів-2016/17 з футболу

1/4 фіналу

Перші матчі

12 квітня

Боруссія Д 2:3 (0:2) Монако

Голи: 0:1 - Мбаппе (20), 0:2 - Бендер (35-аг), 1:2 - Дембеле (58), 1:3 - Мбаппе (79), 2:3 - Кагава (84)

ОНЛАЙН-КОМЕНТАР І ЗВІТ МАТЧУ

Баварія 0:0 (1 тайм) Реал

21:45

ОНЛАЙН-КОМЕНТАР І ЗВІТ МАТЧУ

Атлетико 0:0 (1 тайм) Лестер

21:45

ОНЛАЙН-КОМЕНТАР І ЗВІТ МАТЧУ
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