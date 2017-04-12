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442 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 21:35 - Сhampion.com.ua
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія програла Монако, Реал грає з Баварією, Атлетико з Лестером
Ліга Чемпіонів-2016/17 з футболу
1/4 фіналу
Перші матчі
12 квітня
|Боруссія Д
|2:3 (0:2)
|Монако
Голи: 0:1 - Мбаппе (20), 0:2 - Бендер (35-аг), 1:2 - Дембеле (58), 1:3 - Мбаппе (79), 2:3 - Кагава (84)
|Баварія
|0:0 (1 тайм)
|Реал
21:45
|Атлетико
|0:0 (1 тайм)
|Лестер
21:45
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