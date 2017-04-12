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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 20:41
Уболівальники Лестера побилися з поліцією Мадрида
Вісім чоловік було заарештовано після сутички уболівальників Лестера з поліцією в центрі Мадрида.
Про це повідомляє iTV.
За інформацією джерела, у вівторок, 11 квітня, близько 70 англійців зібралися у відкритих барах на Plaza Mayor square і почали здорово шуміти і бешкетувати, пише xsport.ua.
Іспанські поліцейські не стали спостерігати за цим і вирішили розігнати фанатів, які стали причиною занепокоєння в центрі міста.
Деякі з англійців почали проявляти опір правохоронцям, після того, як поліція намагалася їх утихомирити.
В результаті п'ять чоловік отримали несерйозні травми, а вісім уболівальників були заарештовані.
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13.04.2017
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