Уболівальники Лестера побилися з поліцією Мадрида

Вісім чоловік було заарештовано після сутички уболівальників Лестера з поліцією в центрі Мадрида.

Про це повідомляє iTV.

За інформацією джерела, у вівторок, 11 квітня, близько 70 англійців зібралися у відкритих барах на Plaza Mayor square і почали здорово шуміти і бешкетувати, пише xsport.ua.

Іспанські поліцейські не стали спостерігати за цим і вирішили розігнати фанатів, які стали причиною занепокоєння в центрі міста.

Деякі з англійців почали проявляти опір правохоронцям, після того, як поліція намагалася їх утихомирити.

В результаті п'ять чоловік отримали несерйозні травми, а вісім уболівальників були заарештовані.