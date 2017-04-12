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12.04.2017  21:48

Беседін: Я ж упевнений, що Шахтар ще втрачатиме очки

Донецький Шахтар у завершальних матчах чемпіонату України ще буде втрачати очки.

Про це заявив форвард Динамо Артем Беседін

"Не дивимося на те, як грає Шахтар, втрачають вони очки чи ні. Наше завдання - виходити на кожен матч і демонструвати добрий результат, хорошу гру. Що, втім, ми і робимо в останніх матчах.

Я ж упевнений, що Шахтар ще втрачатиме очки, але нам на це не треба звертати уваги. Ми повинні виходити на кожну гру, як на останню, і показувати результат", - цитує гравця офіційний сайт клубу.

Артем Беседін
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