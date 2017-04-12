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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 21:48
Беседін: Я ж упевнений, що Шахтар ще втрачатиме очки
Донецький Шахтар у завершальних матчах чемпіонату України ще буде втрачати очки.
Про це заявив форвард Динамо Артем Беседін
"Не дивимося на те, як грає Шахтар, втрачають вони очки чи ні. Наше завдання - виходити на кожен матч і демонструвати добрий результат, хорошу гру. Що, втім, ми і робимо в останніх матчах.
Я ж упевнений, що Шахтар ще втрачатиме очки, але нам на це не треба звертати уваги. Ми повинні виходити на кожну гру, як на останню, і показувати результат", - цитує гравця офіційний сайт клубу.
|Артем Беседін
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13.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу
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