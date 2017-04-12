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237 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 22:18
Алієв: Чекаю поки якийсь клуб "клюне"
Олександр Алієв поки не збирається завершувати кар`єру і очікує, що на нього ще вийде з пропозицією якась професійна команда.
Поки ж Алієв грає за любителів.
"Граю за Катандзаро, підтримую форму. Контракту немає. Кар'єру я не завершив, не сказав такого. Сподіваюся, що скоро клюне якась команда. За "Катандзаро" граю для себе. У мене там є друг Антон Матяж, попросив побігати . Я був не проти, чому б ні.
Звичайно, там не такий рівень, не такий рівень воротарів. Тому зі штрафних і виходить забивати. Як то кажуть, ще щось залишилося", - розповів Алієв в коментарі FootballHub.
Раніше повідомлялося, що агент Мілевського анонсував повернення Алієва у футбол.
|Олександр Алієв
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