Алієв: Чекаю поки якийсь клуб "клюне"

Олександр Алієв поки не збирається завершувати кар`єру і очікує, що на нього ще вийде з пропозицією якась професійна команда.

Поки ж Алієв грає за любителів.

"Граю за Катандзаро, підтримую форму. Контракту немає. Кар'єру я не завершив, не сказав такого. Сподіваюся, що скоро клюне якась команда. За "Катандзаро" граю для себе. У мене там є друг Антон Матяж, попросив побігати . Я був не проти, чому б ні.

Звичайно, там не такий рівень, не такий рівень воротарів. Тому зі штрафних і виходить забивати. Як то кажуть, ще щось залишилося", - розповів Алієв в коментарі FootballHub.

Раніше повідомлялося, що агент Мілевського анонсував повернення Алієва у футбол.