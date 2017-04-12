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12.04.2017
332 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 23:48
Калитвинцев вивів московське Динамо в елітний дивізіон російського футболу
Український тренер Юрій Калітвінцев зміг за сезон повернути московське Динамо в російську Прем`єр-лігу.
Вже після 31 туру першого дивізіону чемпіонату Росії Динамо гарантувало собі місце у РФПЛ на наступний сезон.
Після перемоги над СКА-Хабаровськ в Динамо стало 63 очка, що дозволило гарантувати собі мінімум друге місце за турів до закінчення змагань.
Підопічіні ж Калитвинцева очолюють турнірну таблицю. На другій позицій йде Тосно, за яке виступає Артем Мілевський.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті 1:0. Далеко не все ще вирішено
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