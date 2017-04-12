Калитвинцев вивів московське Динамо в елітний дивізіон російського футболу

Український тренер Юрій Калітвінцев зміг за сезон повернути московське Динамо в російську Прем`єр-лігу.

Вже після 31 туру першого дивізіону чемпіонату Росії Динамо гарантувало собі місце у РФПЛ на наступний сезон.

Після перемоги над СКА-Хабаровськ в Динамо стало 63 очка, що дозволило гарантувати собі мінімум друге місце за турів до закінчення змагань.

Підопічіні ж Калитвинцева очолюють турнірну таблицю. На другій позицій йде Тосно, за яке виступає Артем Мілевський.