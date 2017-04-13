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13.04.2017  00:28

Роналду першим забив 100 голів в єврокубках

Нападник мадридського Реала Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі 1/4 фінали Ліги чемпіонів проти Баварії (2:1).

32-річний португалець став першим футболістом, що забив 100 м'ячів в єврокубках. Для цього Роналду знадобилися 143 зустрічі.

На другому місці рейтингу за цим показником знаходиться футболіст Барселони Ліонель Мессі, на рахунку якого 97 голів в 118 іграх, пише Sky Sports.

Кріштіану Роналду
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