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12.04.2017
134 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 00:28
Роналду першим забив 100 голів в єврокубках
Нападник мадридського Реала Кріштіану Роналду оформив дубль у першому матчі 1/4 фінали Ліги чемпіонів проти Баварії (2:1).
32-річний португалець став першим футболістом, що забив 100 м'ячів в єврокубках. Для цього Роналду знадобилися 143 зустрічі.
На другому місці рейтингу за цим показником знаходиться футболіст Барселони Ліонель Мессі, на рахунку якого 97 голів в 118 іграх, пише Sky Sports.
|Кріштіану Роналду
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті 1:0. Далеко не все ще вирішено
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