Останнє в розділі
258 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 09:50
Шекспір: Пенальті у ворота Лестера - це здогадки арбітра
Дії рефері кардинально вплинули на результат зустрічі 1/4 фіналу Атлетико - Лестер 1:0.
Про це заявив головний тренер англійського клубу Крейг Шекспір, який поскаржився на дії головного арбітра зустрічі Йоанаса Ерікссона, який призначив пенальті на 28-й хвилині гри.
"Рішення арбітра, дійсно розчаровує. Це був ключовий момент в матчі. Рефері повинен зрозуміти, що йому не можна додумувати такі речі. Це було порушення і штрафний удар, але який був за межами штрафного майданчика", - цитує СЭ з посиланням на ВВС Шекспіра.
— 0
|
13.04.2017
Олег Лужний: В Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua