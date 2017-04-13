Шекспір: Пенальті у ворота Лестера - це здогадки арбітра

Дії рефері кардинально вплинули на результат зустрічі 1/4 фіналу Атлетико - Лестер 1:0.

Про це заявив головний тренер англійського клубу Крейг Шекспір, який поскаржився на дії головного арбітра зустрічі Йоанаса Ерікссона, який призначив пенальті на 28-й хвилині гри.

"Рішення арбітра, дійсно розчаровує. Це був ключовий момент в матчі. Рефері повинен зрозуміти, що йому не можна додумувати такі речі. Це було порушення і штрафний удар, але який був за межами штрафного майданчика", - цитує СЭ з посиланням на ВВС Шекспіра.