У Зорі задоволені нинішнім форматом чемпіонату
У Зорі задоволені нинішнім форматом чемпіонату УПЛ.
Про це заявив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.
"Нинішня формула чемпіонату України накладає більшу відповідальність на команду, адже збільшилася кількість матчів з вітчизняними топ-клубами. Це добре в тому сенсі, що футболісти привчаються до боротьби з кращими командами і будуть себе впевненіше почувати в єврокубкових матчах", - зазначив він.
"Що стосується формули турніру, то я вважаю, що зараз вона найбільш прийнятна серед можливих з усіх питань - за якістю футболістів, за якістю полів, стадіонів. Звичайно, ми можемо набрати і 20 команд або об'єднатися з першою лігою. Але що ми отримаємо натомість?", - висловив думку Рафаїлов.
Як приклад, він нагадав про скасований матч у Кубка України в Полтаві.
"Як приклад, ми вже побачили ті поля, на яких неможливо грати. А це найважливіше для футболістів", - цитує Рафаїлова прес-служба луганського клубу.
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13.04.2017
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