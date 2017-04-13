У Зорі задоволені нинішнім форматом чемпіонату

У Зорі задоволені нинішнім форматом чемпіонату УПЛ.

Про це заявив генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Нинішня формула чемпіонату України накладає більшу відповідальність на команду, адже збільшилася кількість матчів з вітчизняними топ-клубами. Це добре в тому сенсі, що футболісти привчаються до боротьби з кращими командами і будуть себе впевненіше почувати в єврокубкових матчах", - зазначив він.



"Що стосується формули турніру, то я вважаю, що зараз вона найбільш прийнятна серед можливих з усіх питань - за якістю футболістів, за якістю полів, стадіонів. Звичайно, ми можемо набрати і 20 команд або об'єднатися з першою лігою. Але що ми отримаємо натомість?", - висловив думку Рафаїлов.

Як приклад, він нагадав про скасований матч у Кубка України в Полтаві.

"Як приклад, ми вже побачили ті поля, на яких неможливо грати. А це найважливіше для футболістів", - цитує Рафаїлова прес-служба луганського клубу.