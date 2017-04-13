Калитвинцев залишиться головним тренером в московському Динамо

Головний тренер московського Динамо Юрій Калитвинцев продовжить роботу з командою в Російській футбольній прем'єр-лізі (РФПЛ)

Про це у коментарі Р-Спорт заявив генеральний директор клубу Євгєній Муравйов.

"Звичайно, тренерський штаб на чолі з Калитвинцевим залишається, він буде працювати і далі, як і працював", - заявив Муравйов.

Як відомо, український тренер Юрій Калітвінцев зміг за сезон повернути московське Динамо в російську Прем`єр-лігу.