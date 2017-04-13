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186 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 10:38
Калитвинцев залишиться головним тренером в московському Динамо
Головний тренер московського Динамо Юрій Калитвинцев продовжить роботу з командою в Російській футбольній прем'єр-лізі (РФПЛ)
Про це у коментарі Р-Спорт заявив генеральний директор клубу Євгєній Муравйов.
"Звичайно, тренерський штаб на чолі з Калитвинцевим залишається, він буде працювати і далі, як і працював", - заявив Муравйов.
Як відомо, український тренер Юрій Калітвінцев зміг за сезон повернути московське Динамо в російську Прем`єр-лігу.
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13.04.2017
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