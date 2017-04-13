Хочолава перейшов з Чорноморця у Шахтар безкоштовно

Захисник Давід Хочолава таки перейшов у Шахтар безкоштовно.

Про це повідомив генеральний директор Чорноморця Сергій Керницький.

За словами гендиректора, контракт грузина з одеським клубом був розрахований до літа 2018 року.

Втім там була опція, що дозволяє покинути команду вже цьогоріч після 31 травня.

В результаті Хочолава домовився з "гірниками" і вона була активована, пише FootBoom.

Як відомо, захисник підписав контракт з донецьким клубом терміном на 5 років.