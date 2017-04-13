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132 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 11:08
Хочолава перейшов з Чорноморця у Шахтар безкоштовно
Захисник Давід Хочолава таки перейшов у Шахтар безкоштовно.
Про це повідомив генеральний директор Чорноморця Сергій Керницький.
За словами гендиректора, контракт грузина з одеським клубом був розрахований до літа 2018 року.
Втім там була опція, що дозволяє покинути команду вже цьогоріч після 31 травня.
В результаті Хочолава домовився з "гірниками" і вона була активована, пише FootBoom.
Як відомо, захисник підписав контракт з донецьким клубом терміном на 5 років.
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13.04.2017
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