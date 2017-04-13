Левандовськи відновить тренування 15 квітня і напевно зіграє проти Реала

У мюнхенській Баварії сподіваються на участь нападника Роберта Левандовськи в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.

Про це повідомляє портал Sport1.

Згідно з інформацією джерела, польський футболіст два дні буде працювати за індивідуальною програмою, після чого приступить до роботи в загальній групі.

У німецькому гранді вважають, що цього повинно вистачити для участі Левандовськи у другому матчі з іспанським грандом.

Левандовськи отримав травму плеча в матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини з дортмундською Боруссією (4:1).

У першій грі на своєму полі мюнхенці програли "вершковим" з рахунком 1:2.

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня.