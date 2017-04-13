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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 11:30
Левандовськи відновить тренування 15 квітня і напевно зіграє проти Реала
У мюнхенській Баварії сподіваються на участь нападника Роберта Левандовськи в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.
Про це повідомляє портал Sport1.
Згідно з інформацією джерела, польський футболіст два дні буде працювати за індивідуальною програмою, після чого приступить до роботи в загальній групі.
У німецькому гранді вважають, що цього повинно вистачити для участі Левандовськи у другому матчі з іспанським грандом.
Левандовськи отримав травму плеча в матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини з дортмундською Боруссією (4:1).
У першій грі на своєму полі мюнхенці програли "вершковим" з рахунком 1:2.
Матч-відповідь відбудеться 18 квітня.
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13.04.2017
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