Міська влада просить МФК Миколаїв знизити ціни на квитки на матч з Динамо

Міська влада Миколаєва незадоволена високими цінами квитків на матч Миколаїв - Динамо.

Віце-мер міста Євген Шевченко вважає, що клубу варто знизити свої вимоги.

"Нинішня ціна квитків на сьогоднішній день є високою. Міський голова дав розпорядження розібратися з цим питанням. Ми вважаємо, що ціна на найдорожчий квиток не повинна перевищувати 250 гривень. Ми будемо спілкуватися з керівництвом футбольної команди, будемо просити, щоб вартість знизили", - сказав він.

"Цей матч, в першу чергу - свято для містян, подія для Миколаєва. А ціну в 500 гривень не кожен може потягнути. Ми розуміємо, що у футбольного клубу своя математика, вони повинні якось жити і заробляти, але не 500 гривень за квиток," - зазначив Шевченко.

За його словами, ажіотаж від цього матчу в місті дуже великий, дуже багатьох лякає вартість квитків.

"Ажіотаж від цього матчу в місті дуже великий, дуже багатьох лякає вартість квитків. Мер дуже стурбований цим питанням", - сказав Шевченко, слова якого наводить niksport.com.ua.

Раніше стало відомо, що ціни на квитки на матч Миколаїв - Динамо будуть коштувати від 60 до 500 гривень.

Також міська влада хоче, щоб учасники АТО, ветерани, вихованці спортивних шкіл та інші пільгові категорії отримали право на безкоштовний вхід на трибуни на матч проти Динамо.