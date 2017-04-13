Федецький зацікавив Торіно та два клуби з Німеччини

Захисник Дармштадта та збірної України Артем Федецький в кінці сезону може залишитись в Німеччині або переїхати на північ Італії.

За інформацією Футбол 24, в послугах Артема Федецького зацікавлені щонайменше три клуби: італійський Торіно та два клуби з Німеччини.

Контракт Федецького з німецьким Дармштадтом розрахований до кінця сезону 2016/17.

Якщо Артем не підпише з Дармштадтом новий контракт, український захисник залишить німецький клуб у якості вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Федецький відмовився від зарплатні у 2 млн євро у російських клубах.