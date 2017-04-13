Останнє в розділі
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 12:16
Екс-хавбек Динамо не може працевлаштуватися в Данії через травму
Майбутнє колишнього півзахисника Динамо Лукмана Аруни досі не прояснилося.
Про це повідомляє портал Bold.dk.
Нігерієць весь останній тиждень перебував на перегляді в данському клубі Оденсе, але в понеділок отримав травму в товариському матчі, яка серйозно вдарила по його шансам на підписання контракту.
"Я знаю, що інші клуби зацікавлені в ньому, так що тепер він розглядає різні варіанти. Він добре поводиться з м'ячем, але ми хотіли б більше подивитися на нього в грі, що, на жаль, не вдалося зробити в цей раз", - заявив спортивний директор Оденсе Єспер Гансен.
"Тому поки ми не вирішили питання по ньому", - цитує Гансена Динамомания.
— 0
|
13.04.2017
Олег Лужний: В Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua