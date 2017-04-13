Екс-хавбек Динамо не може працевлаштуватися в Данії через травму

Майбутнє колишнього півзахисника Динамо Лукмана Аруни досі не прояснилося.

Про це повідомляє портал Bold.dk.



Нігерієць весь останній тиждень перебував на перегляді в данському клубі Оденсе, але в понеділок отримав травму в товариському матчі, яка серйозно вдарила по його шансам на підписання контракту.

"Я знаю, що інші клуби зацікавлені в ньому, так що тепер він розглядає різні варіанти. Він добре поводиться з м'ячем, але ми хотіли б більше подивитися на нього в грі, що, на жаль, не вдалося зробити в цей раз", - заявив спортивний директор Оденсе Єспер Гансен.

"Тому поки ми не вирішили питання по ньому", - цитує Гансена Динамомания.