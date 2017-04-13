Нападник Зорі відновився від травми

Нападник Зорі Владислав Кулач, який пропустив деякий час через травму, знову вийшов на футбольне поле.

Форвард вийшов в стартовому складі дубля Зорі в матчі з Динамо в 25-му турі чемпіонату U-21.

Відзначимо, що крім Кулача зі складу наближеного до основи в цьому матчі беруть участь Григорій Ярмаш і Руслан Бабенко.

У Динамо зі стартових хвилин на полі з'явився Микита Корзун, пише ua-football.com.