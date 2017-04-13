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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 14:24
Нападник Зорі відновився від травми
Нападник Зорі Владислав Кулач, який пропустив деякий час через травму, знову вийшов на футбольне поле.
Форвард вийшов в стартовому складі дубля Зорі в матчі з Динамо в 25-му турі чемпіонату U-21.
Відзначимо, що крім Кулача зі складу наближеного до основи в цьому матчі беруть участь Григорій Ярмаш і Руслан Бабенко.
У Динамо зі стартових хвилин на полі з'явився Микита Корзун, пише ua-football.com.
|Владислав Кулач
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