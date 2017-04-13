18 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 00:50 - Сhampion.com.ua
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Зоря - Динамо. Онлайн-коментар матчу
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Зоря
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Динамо
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Склади команд
14 квітня 2017, 19:00, Україна, Запоріжжя, стадіон Славутич-Арена
Арбітр: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
Асистенти: Ігор Альохін (Хмельницький), Віктор Матяш (Донецьк)
Четвертий арбітр: Юрій Грисьо (Львів)
Арбітр: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
Асистенти: Ігор Альохін (Хмельницький), Віктор Матяш (Донецьк)
Четвертий арбітр: Юрій Грисьо (Львів)
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