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14.04.2017  00:50 - Сhampion.com.ua

Прем'єр-ліга. 25-й тур. Зоря - Динамо. Онлайн-коментар матчу


Зоря
14.04 19:00
Динамо
Склади команд
14 квітня 2017, 19:00, Україна, Запоріжжя, стадіон Славутич-Арена

Арбітр: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
Асистенти: Ігор Альохін (Хмельницький), Віктор Матяш (Донецьк)
Четвертий арбітр: Юрій Грисьо (Львів)
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