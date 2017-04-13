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187 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 14:52
Дібала підписав новий контракт з Ювентусом
Ювентус оголосив про продовження контракту з нападником Пауло Дібалою.
✍️ Dybala signs new @juventusfcen contract until June 2022.— Champions League (@ChampionsLeague) 13 квітня 2017 р.
It's been some week for @PauDybala_JR!#LaJoya 💎 #UCL pic.twitter.com/P2tTkuVsRZ
Нова угода розрахована до 30 червня 2022 року.
Зарплата Дібали складе 7 млн євро на рік. Сума відступних за футболіста - 120 млн євро.
Як відомо, напередодні Дібала відзначився дублем у ворота Барселони.
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