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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 15:14
Чемпіонат України (молодь). 25 тур. Динамо виграло у Зорі
Чемпіонат України-2016/17 з футболу
Молодіжні склади U-21
Матч 25-го туру
13 квітня
Зоря - Динамо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Кравченко (24), 0:2 - Тимчик (53)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Динамо
|25
|20
|3
|2
|63-17
|63
|2
|Шахтар
|24
|17
|4
|3
|56-11
|55
|3
|Карпати
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|4
|Олімпік
|24
|11
|8
|5
|39-33
|41
|5
|Зоря
|25
|10
|2
|13
|29-36
|32
|6
|Ворскла
|24
|8
|7
|9
|29-30
|31
|7
|Сталь
|24
|6
|10
|8
|34-38
|28
|8
|Чорноморець
|24
|7
|6
|11
|30-32
|27
|9
|Дніпро
|24
|7
|6
|11
|34-38
|27
|10
|ФК Олександрія
|24
|4
|10
|10
|23-33
|22
|11
|Волинь
|24
|5
|2
|17
|26-74
|17
|12
|Зірка
|24
|1
|8
|15
|17-47
|11
— 0
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