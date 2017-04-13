Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Півзахисник Дніпра отримав три матчі дискваліфікації
Офіційно: Берлусконі продав Мілан
Президент Полтави: Спочатку апеляційний комітет, потім - Лозанна
У КДК ФФУ розповіли, чому покарали Полтаву
Беланда заявив, що не хоче повертатися в Динамо
Захисник Шахтаря тренується за індивідуальною програмою
Новини
17:12
Футбол. Півзахисник Дніпра отримав три матчі дискваліфікації
16:37
Футбол. Офіційно: Берлусконі продав Мілан
16:24
Футбол. Президент Полтави: Спочатку апеляційний комітет, потім - Лозанна
16:11
Футбол. У КДК ФФУ розповіли, чому покарали Полтаву
15:36
Футбол. Беланда заявив, що не хоче повертатися в Динамо
Усі новини
216 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
13.04.2017  15:14

Чемпіонат України (молодь). 25 тур. Динамо виграло у Зорі

Чемпіонат України-2016/17 з футболу

Молодіжні склади U-21

Матч 25-го туру

13 квітня

Зоря - Динамо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Кравченко (24), 0:2 - Тимчик (53) 

    І В Н П М О
  1 Динамо 25 20 3 2 63-17 63
  2 Шахтар 24 17 4 3 56-11 55
  3 Карпати 24 14 4 6 35-26 46
  4 Олімпік 24 11 8 5 39-33 41
  5 Зоря 25 10 2 13 29-36 32
  6 Ворскла 24 8 7 9 29-30 31
  7 Сталь 24 6 10 8 34-38 28
  8 Чорноморець 24 7 6 11 30-32 27
  9 Дніпро 24 7 6 11 34-38 27
  10 ФК Олександрія 24 4 10 10 23-33 22
  11 Волинь 24 5 2 17 26-74 17
  12 Зірка 24 1 8 15 17-47 11
Коментарі
 — 0
Читай також
Чемпіонат України (молодь). 24 тур. Сталь обіграла Волинь. Інші матчі
Чемпіонат України (молодь). 23 тур. Карпати у Львові перемогли Динамо, Шахтар розгромив Зорю
Чемпіонат України (молодь). Олімпік переграв Чорноморець. Матчі 23-го туру

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.04.2017

Олег Лужний: В Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості
Харизматичний зірковий футболіст, а тепер тренер Олег Лужний розкритикував рівень наших гравців та теперішній формат Прем’єр-ліги.
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид 1:2. Учень робить вчителю шах
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті 1:0. Далеко не все ще вирішено
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter