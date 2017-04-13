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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 15:27
Захисник Шахтаря тренується за індивідуальною програмою
Захисник Шахтаря Іван Ордець тренується за індивідуальною програмою.
Про це пише сайт "гірників".
Відзначимо повернення до загальної групи Тараса Степаненка і Дентіньо.
Нагадаємо, донецьке дербі Олімпік – Шахтар відбудеться 15 квітня в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Початок о 17:00.
|Іван Ордець
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