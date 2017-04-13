Беланда заявив, що не хоче повертатися в Динамо

Півзахисник Динамо Юнес Беланда, у якого закінчується термін оренди в Ніцці, хоче залишитися у Франції.

Про це заявив сам футболіст.

"Звичайно, я хочу залишитися тут. Ніцца - привабливий і амбітний проект. Тут є все, щоб добитися успіху. Потрібно просто обговорити моє майбутнє з київським Динамо", - цитує гравця Dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Динамо відмовляється продавати Беланда.

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