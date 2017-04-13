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13.04.2017  16:11

У КДК ФФУ розповіли, чому покарали Полтаву

Матч Полтава - Шахтар не відбувся з вини господарів.

Про це заявив відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко, коментуючи рішення про технічу поразку для полтавської команди.

"КДК і прийняв таке рішення, оскільки матч не відбувся з вини футбольного клубу Полтава. Господарям було зараховано технічну поразку, Шахтарю - технічну перемогу", - сказав він.

Також Грищенко прокоментував інформацію про протест Полтави в УЄФА і ФІФА.

"Клуб надав свої пояснення. У засіданні брали участь представники Полтави, в тому числі їх юристи. Пояснення були розглянуті, а протест не має ніякого відношення до діяльності КДК ФФУ", - зазначив він.

"Тим більше протест в УЄФА і ФІФА взагалі не передбачений ніякими регламентними документами. Не відомо, чи планує Полтава подавати апеляцію. У них є десять днів з моменту отримання рішення", - цитує Грищенка FootBoom.
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