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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 16:24
Президент Полтави: Спочатку апеляційний комітет, потім - Лозанна
Полтава готова звернутися до міжнародного спортивного арбітражного суду Лозанни для вирішення ситуації з технічною поразкою в матчі з Шахтарем.
Про це заявив президент клубу Леонід Соболєв.
Після того як отримаємо на руки результуючу і мотиваційну частину рішення КДК ФФУ, вивчимо їх і подамо протест в апеляційний комітет", - сказав він.
"Якщо і там отримаємо неприйнятний вердикт, то, як і обіцяли раніше, звернемося до міжнародного спортивного арбітражного суду Лозанни", - цитує Соболєва FootBoom.
|Леонід Соболєв
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