Президент Полтави: Спочатку апеляційний комітет, потім - Лозанна

Полтава готова звернутися до міжнародного спортивного арбітражного суду Лозанни для вирішення ситуації з технічною поразкою в матчі з Шахтарем.

Про це заявив президент клубу Леонід Соболєв.

Після того як отримаємо на руки результуючу і мотиваційну частину рішення КДК ФФУ, вивчимо їх і подамо протест в апеляційний комітет", - сказав він.

"Якщо і там отримаємо неприйнятний вердикт, то, як і обіцяли раніше, звернемося до міжнародного спортивного арбітражного суду Лозанни", - цитує Соболєва FootBoom.