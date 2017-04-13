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13.04.2017  16:37

Офіційно: Берлусконі продав Мілан

Керівництво Мілана завершило операцію з продажу клубу.

Колишній президент "червоно-чорних" Сільвіо Берлусконі передав 99,93 відсотка акцій китайсько-американському консорціуму Rossoneri Sport Investment Lux, який очолює Йонгхонг Лі.

Клуб оцінений в 740 мільйонів євро, з яких 220 мільйонів є борговими зобов'язаннями. Договір був підписаний 15 серпня 2016 року, 24 березня сторони підтвердили свої наміри, тому що офіційне закриття угоди неодноразово відкладалося через фінансові труднощі представників Піднебесної.

Покупці виплатили колишнім власникам 90 мільйонів євро в якості компенсації вкладень в клуб з 1 липня 2016 року. Крім того, нові власники підтвердили намір поліпшити фінансову ситуацію в Мілані, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що Берлусконі займав пост президента "россонері" з 1986 року. 

Сільвіо Берлусконі
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