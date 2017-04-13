Півзахисник Дніпра отримав три матчі дискваліфікації

Півзахисник Дніпра Олег Кожушко дискваліфікований на три матчі за грубу гру в матчі проти Зірки.

Про це інформує канал Футбол 1.

Кожушко грубо зіграв проти Федеріко Перейри на 87-й хвилині матчу.

"Кожушко отримав три матчі дискваліфікації, оскільки додатком 5 дисциплінарних правил передбачено, що за агресивну поведінку, спробу або нанесення удару супернику, що не володіє м'ячем, гравець отримує саме такий термін відсторонення", - розповів секретар КДК Ігор Грищенко.

"Ніяких пом'якшуючих або обтягуючих обставин не було, тому і була застосована відповідна санкція", - зазначив секретар КДК.