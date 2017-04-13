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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 17:12
Півзахисник Дніпра отримав три матчі дискваліфікації
Півзахисник Дніпра Олег Кожушко дискваліфікований на три матчі за грубу гру в матчі проти Зірки.
Про це інформує канал Футбол 1.
Кожушко грубо зіграв проти Федеріко Перейри на 87-й хвилині матчу.
"Кожушко отримав три матчі дискваліфікації, оскільки додатком 5 дисциплінарних правил передбачено, що за агресивну поведінку, спробу або нанесення удару супернику, що не володіє м'ячем, гравець отримує саме такий термін відсторонення", - розповів секретар КДК Ігор Грищенко.
"Ніяких пом'якшуючих або обтягуючих обставин не було, тому і була застосована відповідна санкція", - зазначив секретар КДК.
|Олег Кожушко
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