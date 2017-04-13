УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Атлетико - Лестер

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справи проти мадридського Атлетико та англійського Лестера після першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У тому поєдинку іспанці обіграли суперника з рахунком 1:0.

Щодо Атлетико справу було відкрито за блокування вболівальниками сходових прольотів стадіону.

Лестер може бути покараний за неналежну поведінку офіційної особи клубу - лікаря Тома Джоела, повідомляє УЄФА.

Раніше повідомлялося, що уболівальники Лестера побилися з поліцією Мадрида.