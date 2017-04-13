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568 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 18:25
УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Атлетико - Лестер
Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справи проти мадридського Атлетико та англійського Лестера після першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
У тому поєдинку іспанці обіграли суперника з рахунком 1:0.
Щодо Атлетико справу було відкрито за блокування вболівальниками сходових прольотів стадіону.
Лестер може бути покараний за неналежну поведінку офіційної особи клубу - лікаря Тома Джоела, повідомляє УЄФА.
Раніше повідомлялося, що уболівальники Лестера побилися з поліцією Мадрида.
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13.04.2017
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