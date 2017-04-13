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533 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 19:18 - Сhampion.com.ua
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Андерлехт - МЮ, Сельта - Генк. Інші матчі
Ліга Європи-2016/17 з футболу
1/4 фіналу
Перші матчі
13 квтіня
|Сельта
|-:-
|Генк
22:05
|Ліон
|-:-
|Бешикташ
22:05
|Аякс
|-:-
|Шальке-04
22:05
|Андерлехт
|-:-
|Ман. Юнайтед
22:05
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