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Футбол. Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро
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13.04.2017  19:52

Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро

Челсі продовжує спроби придбати нападника Торіно Андреа Белотті.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Tuttosport.

Англійський клуб запропонував за 23-річного футболіста 60 мільйонів євро плюс 40 мільйонів - в якості бонусів за забиті м'ячі, проведені зустрічі і попадання в Лігу чемпіонів.

Проте Торіно не погодився з умовами покупця і відхилив пропозицію. У контракті Белотті прописана сума відступних в 100 мільйонів євро. У поточному сезоні чемпіонату Італії Белотті провів 28 матчів і забив 24 м'ячі.

Андреа Белотті
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