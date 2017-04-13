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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 19:52
Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро
Челсі продовжує спроби придбати нападника Торіно Андреа Белотті.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Tuttosport.
Англійський клуб запропонував за 23-річного футболіста 60 мільйонів євро плюс 40 мільйонів - в якості бонусів за забиті м'ячі, проведені зустрічі і попадання в Лігу чемпіонів.
Проте Торіно не погодився з умовами покупця і відхилив пропозицію. У контракті Белотті прописана сума відступних в 100 мільйонів євро. У поточному сезоні чемпіонату Італії Белотті провів 28 матчів і забив 24 м'ячі.
|Андреа Белотті
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13.04.2017
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