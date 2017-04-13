Кварцяний має акцій Волині на 11 млн гривень

Головний тренер Волині Віталій Кварцяний подав декларацію за 2016 рік. Кварцяний - діючий депутат Волинської обласної ради і потрапив під дію Закону про електронне декларування.

За 2016 рік Кварцяний задекларував 15,8% корпоративних прав на Волинь загальною вартістю в 11 769 647 гривен. Також він отримав зарплату в клубі у розмірі 646 178 гривень і пенсію від держави - 29 142 гривни.

На банківських рахунках Кварцяного зберігається сума в 12 832 євро, 10 243 долари і 111 881 гривні. У власності тренера є автомобіль - Chevrolet Transcar 1998 року випуску.

Йому і його дружині належить дві земельні ділянки по 800 кв.метрів на волинському курорті "Шацькі озера". Дружині Кварцяного належить три будинки в Шацьку площею 63 і 64 кв. метра. Ще у дружини тренера є квартира в Луцьку і будинок в селі Струмовка Луцького району площею 158 кв. метрів.

За свою роботу в якості глави Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний зарплату не отримував, пише Трибуна.