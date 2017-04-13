Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Збірна України (U-16) програла Норвегії на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі
Малиновський не хоче повертатися в Шахтар
Суркіс не дозволить Калитвинцеву грати з Динамо
Кварцяний має акцій Волині на 11 млн гривень
Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Андерлехт - МЮ, Сельта - Генк. Інші матчі
Новини
21:04
Футбол. Збірна України (U-16) програла Норвегії на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі
20:47
Футбол. Малиновський не хоче повертатися в Шахтар
20:22
Футбол. Суркіс не дозволить Калитвинцеву грати з Динамо
20:12
Футбол. Кварцяний має акцій Волині на 11 млн гривень
19:52
Футбол. Торіно відмовився продати Белотті в Челсі за 60 млн євро
Усі новини
281 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
13.04.2017  20:12

Кварцяний має акцій Волині на 11 млн гривень

Головний тренер Волині Віталій Кварцяний подав декларацію за 2016 рік. Кварцяний - діючий депутат Волинської обласної ради і потрапив під дію Закону про електронне декларування.

За 2016 рік Кварцяний задекларував 15,8% корпоративних прав на Волинь загальною вартістю в 11 769 647 гривен. Також він отримав зарплату в клубі у розмірі 646 178 гривень і пенсію від держави - 29 142 гривни.

На банківських рахунках Кварцяного зберігається сума в 12 832 євро, 10 243 долари і 111 881 гривні. У власності тренера є автомобіль - Chevrolet Transcar 1998 року випуску.

Йому і його дружині належить дві земельні ділянки по 800 кв.метрів на волинському курорті "Шацькі озера". Дружині Кварцяного належить три будинки в Шацьку площею 63 і 64 кв. метра. Ще у дружини тренера є квартира в Луцьку і будинок в селі Струмовка Луцького району площею 158 кв. метрів.

За свою роботу в якості глави Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний зарплату не отримував, пише Трибуна.

Віталій Кварцяний

Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.04.2017

Олег Лужний: В Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості
Харизматичний зірковий футболіст, а тепер тренер Олег Лужний розкритикував рівень наших гравців та теперішній формат Прем’єр-ліги.
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид 1:2. Учень робить вчителю шах
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Атлетико - Лестер Сіті 1:0. Далеко не все ще вирішено
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter