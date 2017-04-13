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264 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 20:22
Суркіс не дозволить Калитвинцеву грати з Динамо
Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб підтвердив, що орендований у Динамо півзахисник Владислав Калитвинцев не візьме участь в матчі проти киян.
"Справді, Владислав Калитвинцев не допоможе нам в матчі з Динамо за умовами орендного договору", - цитує Вернидуба footboom.com.
Також Вернидуб підтвердив, що усі футболісти повернулися в загальну групу, окрім Микити Каменюки.
Нагадаємо, що Шахтар також не дозволив орендованим гравцям Зорі грати у 23 турі УПЛ.
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13.04.2017
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