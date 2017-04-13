Суркіс не дозволить Калитвинцеву грати з Динамо

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб підтвердив, що орендований у Динамо півзахисник Владислав Калитвинцев не візьме участь в матчі проти киян.

"Справді, Владислав Калитвинцев не допоможе нам в матчі з Динамо за умовами орендного договору", - цитує Вернидуба footboom.com.

Також Вернидуб підтвердив, що усі футболісти повернулися в загальну групу, окрім Микити Каменюки.

Нагадаємо, що Шахтар також не дозволив орендованим гравцям Зорі грати у 23 турі УПЛ.